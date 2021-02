Coronaproof diefstalpreventieadvies in politiezone HEKLA

De lokale politie HEKLA heeft een coronaveilig alternatief gemaakt voor het diefstalpreventieadvies. “Normaal gezien brengen we daarvoor een bezoekje bij je thuis, maar door de pandemie lanceren we een zelfgemaakt filmpje”, zegt diefstalpreventieadviseur Ellen Garitte. “Ik leg in een tiental minuten uit hoe je een woning beter kan beveiligen. De voornaamste maatregelen hoeven zelfs niets te kosten.

Met het aannemen van goede gewoonten maak je het een inbreker al heel wat lastiger.” Toch is het belangrijk om ook stil te staan bij de zwakke, en dus inbraakgevoelige, punten van je woning. Ook die worden behandeld in het filmpje. “Door corona blijven we meer in ons kot”, vult korpschef Ivo Vereycken aan. “We telewerken meer en dus denken we misschien dat we minder risico lopen om het slachtoffer te worden van een inbraak. Maar inbrekers hebben niet lang nodig om in te breken en aan de haal te gaan met je dure spullen. Dat willen we natuurlijk sámen voorkomen."

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu geeft aan dat de burger, in deze coronatijden, terecht niet altijd staat te springen om politie over de vloer te krijgen voor preventietips. “Om die reden heeft de wijkwerking en de communicatiedienst van HEKLA dit informatief filmpje ontwikkeld. Zodra corona het opnieuw toelaat willen we onze burgers wel opnieuw actiever informeren over het beveiligen van een woning. We denken eraan om, samen met enkele omliggende zones, daarvoor opgeleide vrijwilligers in te schakelen. De kwaliteit blijft gewaarborgd, maar zo kunnen we ook de kwantiteit van deze adviezen verhogen."