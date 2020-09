De eindejaarsfeesten zullen dit jaar door de coronacrisis niet normaal verlopen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vandaag in de krant De Morgen. "We zullen Kerstmis en Nieuwjaar niet zoals anders kunnen vieren", klinkt het. Ons land zou in maart 2021 wel 1,4 miljoen dosissen van een vaccin tegen covid-19 krijgen. Maar of het leven nadien ook weer meteen zijn vertrouwde gangetje zal gaan, valt te betwijfelen, zegt het liberale kopstuk nog. "We mogen geen valse verwachtingen scheppen. Elk virus kan muteren, waardoor het vaccin niet meer werkt. Je moet ook een vaccinatiegraad hebben van 70% bij de bevolking. De hele bevolking een spuitje geven, dat zal snel een jaar of anderhalf jaar duren. Vanaf maart zal het dus niet ineens ‘vrijheid, blijheid’ zijn", zegt ze nog in De Morgen. Foto Belga