De Bouwunie is tevreden dat de winkels opnieuw open mogen, maar zegt wel te betreuren dat koppels niet samen kunnen winkelen. De belangenorganisatie van kmo's en zelfstandigen in de bouw vraagt om dat toch mogelijk te maken, desnoods op afspraak. "Een badkamer of keuken is geen paar schoenen of klein kerstcadeau. Koppels nemen deze beslissing meestal samen", zet de gedelegeerd bestuurder, Jean-Pierre Waeytens, zaterdag. De gedelegeerd bestuurder zegt dat volgens een recente bevraging de helft van de bouwbedrijven die ook een toonzaal of winkel hebben, minder opdrachten krijgt. Tien procent dreigt op korte termijn in financiële moeilijkheden te komen. Waeytens is tevreden dat de bedrijven nu opnieuw op een veilige manier kunnen ondernemen. "Wel betreuren we de beperking dat er niet met twee personen kan worden gewinkeld", zegt hij nog. "We vragen dat voor bouw- en interieurproducten een bezoek per twee kan, desnoods op afspraak. Het zijn dikwijls voldoende ruime toonzalen waar zelden tegelijkertijd veel volk aanwezig is zoals in modewinkels of supermarkten." De Bouwunie stelt nog dat 28 procent van de bedrijven met een toonzaal klanten zegt te verliezen aan bedrijven die wel open zijn, zoals doe-het-zelfzaken of bedrijven die de regels niet te nauw nemen. "De verkoop van badkamers, sanitair, schrijnwerkerij, interieur en afwerking kan nu terug op gang komen, en de slinkende orderboekjes kunnen hopelijk worden aangevuld", aldus nog Waeytens.Foto Belga