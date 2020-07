'Coronaschip' Minerva Oceania verlaat vandaag Antwerpse haven

De Minerva Oceania, het schip dat in quarantaine lag na een corona-uitbraak aan boord, vertrekt vandaag uit de Antwerpse haven. Dat schrijft transportmagazine Flows en wordt bevestigd door het Antwerpse Havenbedrijf.

Het schip werd volledig gedesinfecteerd en er kwam een nieuwe bemanning aan boord. De Minerva Oceania meerde op 19 juni aan in de haven. Enkele dagen later bleken 15 van de 26 bemanningsleden besmet. Ook de rivierloods die aan boord was gekomen om het schip naar Antwerpen te brengen, bleek later besmet. Daarop werd het schip in quarantaine gezet in het Leopolddok en gingen de bemanningsleden in quarantaine in hotels. Twee bemanningsleden moesten verzorging krijgen in het ziekenhuis. Ondertussen is het schip volledig gedesinfecteerd, meldt het Antwerpse Havenbedrijf. Er is ook een volledig nieuwe bemanning aan boord gekomen die negatief heeft getest op COVID-19.