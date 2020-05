Coronaschip nog zeker tot volgende week in Antwerpen

De Italiaanse tanker die al enkele weken in het Vijfde Havendok ligt aangemeerd zal pas ten vroegste volgende week weer mogen vertrekken. Het schip ligt er al sinds 20 april.

Het werd aan de ketting gelegd omdat de kapitein en de eerste stuurman positief testten op Covid-19. Vooral de kapitein was er slecht aan toe, de man ligt nog steeds op intensieve zorgen. Vorige week maandag zag u in het ATV-nieuws hoe een gespecialiseerde firma het schip reinigde (zie video hieronder). Toen zag het er nog naar uit dat de tanker snel weer zou mogen vertrekken, maar uit nieuwe testen bleek dat er nog twee bemanningsleden besmet zijn met het coronavirus. En zolang de situatie niet onder controle is blijft het schip aan wal, al zeker tot midden mei.