Coronastudie blikt vooruit naar start schooljaar

De zomervakantie loopt op haar laatste benen. Volgende week start het nieuwe schooljaar, en dat zal (helaas) gepaard gaan met coronamaatregelen. De Grote Coronastudie peilt daarom deze week onder meer naar uw mening over mondmaskers op school.

Twee weken geleden namen 30 000 Belgen deel aan de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven en ULB, en met een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). “Een onwaarschijnlijk aantal mensen, zeker omdat het hartje zomervakantie was”, reageren initiatiefnemers Philippe Beutels en Pierre Van Damme. “Maar na de relatief rustige maand juli stond het virus sneller dan verwacht weer centraal in ons dagelijks leven.”

Mondmaskers op school

Sinds iets meer dan een week daalt het aantal nieuwe besmettingen in ons land, onder meer door de strengere maatregelen, bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen. Maar verlost zijn we helaas nog niet van het virus.

Van Damme: “Binnen enkele dagen start het nieuwe schooljaar. De hele onderwijswereld bereidt zich al weken voor, er zijn uitgebreide draaiboeken met richtlijnen en procedures. Voor leerlingen van het middelbaar wordt het dragen van een mondmasker verplicht. En ook alle leerkrachten zullen mond-neusbescherming moeten dragen. In onze enquête zullen deze week dan ook enkele vragen zitten over mondmaskers op school.”

Vertrouwen van de burger

De deelnemers krijgen ook andere mondmaskervragen voorgeschoteld, onder meer over het type masker dat ze dragen en de manier waarop ze hun exemplaar of exemplaren onderhouden. Daarnaast gaan de onderzoekers ook dieper in op het vertrouwen van de burger in de aanpak van de coronacrisis tot dusver en peilen ze naar de impact van de crisis op onze maatschappij.

De Grote Coronastudie wordt om de twee weken georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus kan ze dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.

www.corona-studie.be / www.etude-corona.be / www.corona-study.be / www.corona-befragung.be

(bericht en foto : UAntwerpen)