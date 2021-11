Coronasymptomen? Check online of je best test laat uitvoeren

In Schoten werd vandaag een droom waargemaakt. Want dat is de opzet van Studijo Bos, een organisatie die de dromen van mensen met een verstandelijke beperking wil realiseren. Vandaag bestond die droom uit een Indianenkamp, de vorige was een trouwfeest. Dat was het idee van Peter, de jongeman uit Brasschaat die u zeker nog kent uit het programma Down the Road. En die ook vandaag op het Indianenkamp maar al te graag kwam helpen.