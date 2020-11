Coronavaccin van AstraZeneca en Oxford is voor 70 procent effectief

Het vaccin tegen het coronavirus dat het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca samen met de universiteit van Oxford aan het ontwikkelen is, is gemiddeld voor 70 procent doeltreffend om een besmetting te voorkomen. Dat heeft het bedrijf maandagochtend bekendgemaakt.

Niemand die het vaccin kreeg, werd zwaar ziek of moest in het ziekenhuis opgenomen worden. De klinische testen, bij 20.000 mensen, gebeurden in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. 131 van de testpersonen werden ziek. De testpersonen werden in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg een halve dosis van het middel, AZD1222, en minstens een maand later volgde een volledige dosis. In die groep bleek het vaccin voor 90 procent doeltreffend. In de tweede groep werden twee volledige dosissen gegeven, met zeker een maand tussen. Op die manier werd er een doeltreffendheid van 62 procent bereikt. Gecombineerd geeft dat een efficiëntie van 70 procent.

AstraZeneca treft nu de voorbereidingen om goedkeuring te verkrijgen bij de verschillende autoriteiten. Anders dan de vaccins van Pfizer en Moderna, die vorige week een effectiviteit van 95 procent aankondigden, berust het AstraZeneca-vaccin op een traditionelere technologie, wat het vaccin goedkoper maakt en makkelijker om op te slaan en te vervoeren - normale gekoelde omstandigheden van 2 à 8 graden Celsius volstaan.

'De eenvoudige toeleveringsketen" zal het mogelijk maken het vaccin "wereldwijd toegankelijk en beschikbaar" te maken, aldus AstraZeneca-topman Pascal Soriot. Het bedrijf zegt 3 miljard dosissen beschikbaar te kunnen maken volgend jaar.

Al in de zomer onderhandelde de Europese Commissie een contract voor de aankoop van 300 miljoen dosissen van het vaccin van AstraZeneca. Ons land heeft zich toen aangesloten bij die Europese aankoopplannen. Die worden wel pas definitief als het vaccin een Europese vergunning verkregen heeft.

Vorige week werd beslist dat België ook intekent op het vaccin van Pfizer en BioNTech, en eerder werd al de beslissing genomen om ook aan te sluiten bij een eventuele aankoop van het vaccin van Johnson & Johnson.

