Er werden de voorbije 24u 113 overlijdens genoteerd ten gevolge van het coronavirus.

De afgelopen 24 uur waren er in ons land 127 nieuwe opnames in het ziekenhuis, 93 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal mensen in ziekenhuizen op 3968. Er liggen 903 mensen op intensieve zorgen.

Het totale aantal overlijdens toegeschreven aan corona staat nu op 7207

(afbeelding Pixabay)