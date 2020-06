Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur 10 dodelijke slachtoffers gemaakt. Er zijn 132 nieuwe besmettingen genoteerd.

24 nieuwe patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis en 68 mensen mochten de kliniek verlaten.. Momenteel liggen nog 102 mensen op intensieve zorg. Het totale aantal bevestigde besmette personen bedraagt nu 59.569. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 525 patiënten. Meer in het ATVnieuws