Er zijn net als de dag voordien opnieuw 47 overlijdens gerapporteerd. Dat meldt Sciensano vandaag. In totaal zijn er zo in ons land al 9052 doden gevallen ten gevolge van het Coronavirus. Er zijn 60 nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 1.622 mensen op de Covid-afdelingen van de Belgische ziekenhuizen. 371 mensen liggen op de dienst Intensieve Zorgen. Dat zijn er zeven meer dan de dag voordien. 170 patiënten zijn de voorbije 24 uur genezen verklaard. Er zijn 291 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in ons land.