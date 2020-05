Er zijn de afgelopen 24 uur 43 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus.

De afgelopen 24 uur werden 65 nieuwe overlijdens genoteerd. 43 mensen werden opgenomen in de kliniek en 35 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen 2230 mensen in het hospitaal, waarvan 465 op intensieve zorgen.

Er werden ook 330 nieuwe besmettingen vastgesteld

