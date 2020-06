coronavirus : 108 nieuwe besmettingen en 10 overlijdens

De afgelopen 24 uur zijn er 108 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus gerapporteerd. Er zijn 32 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Daarnaast zijn ook 10 mensen overleden. Dat zei interfederale woordvoerder Steven Van Gucht tijdens de wekelijkse persconferentie over het coronavirus in ons land.

'De trends blijven dalen.' Het aantal besmettingen lag de afgelopen 24 uur op 108. De besmettingscijfers blijven min of meer stabiel de afgelopen twee weken, maar dat is geen reden tot ongerustheid, zegt Van Gucht vandaag. 'Het lijkt er op dat we meer milde gevallen detecteren, want die stabilisatie vertaalt zich niet in de ziekenhuiscijfers.' Wat de overige indicatoren betreft, die zitten wel stuk voor stuk in een dalende lijn.

In de ziekenhuizen zijn 32 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is een daling met -3% per dag. In totaal liggen in de ziekenhuizen nu 477 patiënten, waarvan 89 op intensieve zorgen, wat een daling van 10 patiënten in de afgelopen 24 uur is. 46 van hen worden beademd. 'Ook hier zien we een daling van -6% per dag.' Sinds 15 maart zijn 16.498 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, een stijging van 45 in de voorbije 24 uur. De voorbije 24 uur zijn er ook 10 nieuwe sterfgevallen te betreuren. Van die 10 overleden 7 mensen in het ziekenhuis en 3 in een woonzorgcentrum. 'Ook hier is er een duidelijke dalende lijn van -7% per dag', zegt Van Gucht.

De afgelopen 24 uur zijn 13.115 testen uitgevoerd. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie al een miljoen testen uitgevoerd, waarvan er 60.000 een positieve bevestiging kregen. Van de in totaal 9.646 overleden personen, overleed 49% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.