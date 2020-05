Coronavirus : dalende trend zet zich voort

In de afgelopen 24 uur zijn 97 overlijdens gemeld door het nieuwe coronavirus. Dat brengt het aantal doden in ons land op 8.016, zo blijkt uit de dagelijkse coronacijfers van de FOD Volksgezondheid.

84 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. In de ziekenhuizen zijn momenteel 3.082 patiënten opgenomen (+38), van wie 646 op de intensieve zorgen. Dat is een verdere daling met 9 patiënten. In de voorbije 24 uur werden 63 mensen uit het ziekenhuis ontslagen en genezen verklaard. Sinds 15 maart zijn al 12.441 patiënten genezen verklaard. Het aantal overlijdens steeg met 97. Het gaat dan zowel om mensen die positief testten op COVID-19 als om mensen die vermoedelijk besmet waren met het virus. Van die 97 overleden 57 mensen in het ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum. In die laatste groep werd 62 procent bevestigd door een COVID-test. Nu zijn in ons land al meer dan 8.000 mensen overleden. Van hen overleed 46 procent in het ziekenhuis, 53 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De overlijdens in de ziekenhuizen zijn allemaal bevestigde gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 18 procent bevestigde en 82 procent vermoede gevallen.

De afgelopen 24 uur werden ook 242 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, wat het totale aantal op 50.509 brengt. Daarvan wonen er 161 in Vlaanderen, 68 in Wallonië en 12 in Brussel. Van één persoon is de woonplaats niet bekend. 150 nieuwe gevallen werden gemeld via de gewone rapporteringskanalen en 92 via de studie in de woonzorgcentra. Er werden op een dag tijd 15.494 coronatests afgenomen. 'Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen', aldus de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum