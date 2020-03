Coronavirus 'De piek is nog niet bereikt'

Het is duidelijk dat de piek in de epidemie nog niet is bereikt. Dat hebben viroloog Steven Van Gucht en professor Emmanuel André gezegd op de dagelijkse persconferentie van de FOD Volksgezondheid en het crisiscentrum over het coronavirus.

Na twee dagen van dalingen is er opnieuw een forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames in ons land. 'We moeten de maatregelen behouden, want de toestand is nog epidemisch', zei André. Gevraagd of de maatregelen strenger moeten, klonk het dat de experten daarover advies moeten geven en dat het de veiligheidsraad is die moet beslissen. Die komt vrijdag opnieuw bijeen. 'De huidige maatregelen blijven gelden. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.'