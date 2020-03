Coronavirus dodentol stijgt naar 14, jongste was man van 59

Er zijn in ons land al 14 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er vier meer dan gisteren. Het jongste slachtoffer was een man van 59 jaar, zo heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid bekendgemaakt in een nieuwe update.

In de ziekenhuizen zijn 135 extra besmette patiënten opgenomen, wat hun totaal op 496 brengt. Honderd van hen liggen op intensieve zorgen en 66 mensen moeten worden beademd. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 243 tot 1.486 gevallen in België. Welliicht is dat een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

(afbeelding Pixabay)