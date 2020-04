Coronavirus eist opnieuw hoge dodentol

Er zijn de voorbije 24 uur 325 mensen bezweken aan het coronavirus in ons land. Dat werd bekendgemaakt tijdens het dagelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum. Daarnaast vielen tussen 18 en 31 maart ook nog 171 doden in Vlaamse woon-zorgcentra. De officiële dodentol in ons land komt daardoor op 3.019 te staan.

45 procent van de Vlaamse coronaslachtoffers overleed in een woon-zorgcentra, zo maakte viroloog Steven Van Gucht vrijdag bekend. 53 procent overleed in een ziekenhuis. "Dat veel bewoners van woon-zorgcentra in hun woon-zorgcentrum overlijden, ligt aan de beslissing van de behandelende arts en in overleg met de familie."