Coronavirus : In Vlaanderen is immuniteit verdubbeld op 2 weken tijd

In totaal heeft 4,3 procent van de bevolking in België antistoffen tegen het coronavirus. Dat heeft Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, zaterdag bekendgemaakt.

Uit onderzoek door Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang blijkt dat groepsimmuniteit tegen het coronavirus zich 'langzaam maar zeker' opbouwt, maar voorlopig wel laag blijft. Zo had op 14 april 4,3 procent van de populatie in België antistoffen tegen het coronavirus. Voor Vlaanderen gaat het om een verdubbeling van de immuniteit in 2 weken tijd: van 2,1 procent in stalen van 30 maart naar 4,1 procent in stalen van 14 april.

(foto Pixabay)