Coronavirus - Kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen voor horecasector

Ondenemers in de horecasector zullen gedurende één kwartaal vrijgesteld worden van sociale bijdragen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block op Twitter. De Open Vld-minister reageert daarmee op de vraag vanuit de horecasector om steunmaatregelen.

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om alle restaurants, discotheken en cafés verplicht te sluiten tot 3 april dringt de horecastor aan op dringende steunmaatregelen. Sectorfederatie Horeca Vlaanderen roept de federale regering op om meteen een 'horecanoodfonds' in het leven te roepen. Ook alle terras-, toerisme- en andere taksen moeten tot eind dit jaar worden opgeschort, klinkt het. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block erkent dat de maatregelen in de horeca 'drastisch' zijn, maar benadrukt dat ze nodig zijn om kwetsbare burgers te beschermen. 'Maar ik vind ook dat we drastische maatregelen moeten nemen om de sector te ondersteunen: een vrijstelling van de sociale bijdragen gedurende één kwartaal', stelt de Open Vld-minister op Twitter.

(foto : Belga)