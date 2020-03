Coronavirus nieuwe klap voor Antwerpse diamantsector

Het Coronavirus treft ook de Antwerpse diamantsector. Waar in januari de sector nog hoopte op een voorzichtig herstel na een moeilijk 2019, kleurden de cijfers in februari dieprood. In 2018 was de Antwerpse diamantsector nog goed voor een kleine 20% van alle Belgische export naar China en Hong Kong.

De agenda van de internationale diamanthandel wordt grotendeels bepaald door een aantal belangrijke beurzen die wereldwijd georganiseerd worden en bepalend zijn voor het orderboekje van diamanthandelaren. Door het Coronavirus werden heel wat beurzen geannuleerd of uitgesteld, wat een grote impact heeft op de handelscijfers.

Ook de tijdelijke sluiting van grote juwelenketens in China, het annuleren van vluchten en de toenemende schrik voor een economische recessie zorgen ervoor dat de handel in diamant afneemt.

Antwerpse diamantsector blij met steunmaatregelen overheid

2019 was al een moeilijk jaar voor de Antwerpse diamantsector, waarbij 20% minder goederen werden verhandeld ten opzichte van 2018. Diamantairs hebben ondertussen hun bestaande stocks grotendeels weggewerkt, waardoor de handel terug op gang zou kunnen komen. Dit konden we vaststellen in januari, toen de handel in ruwe diamant een stijging kende, omwille van het feit dat diamantproducenten terug een nieuwe voorraad goederen op de markt brachten.

Hoewel het vertrouwen in de markt zich dus voorzichtig leek te herstellen, bracht het Coronavirus hier verandering in. In februari werd 65% minder geslepen diamant geïmporteerd en geëxporteerd in vergelijking met het al slechte 2019.

“Er is begrip voor de draconische maatregelen die afgekondigd worden”, aldus Ari Epstein, CEO van het Antwerp World Diamond Centre. “Ook de Federatie voor Belgische diamantbeurzen draagt haar steentje bij door de vier Belgische beurzalen te sluiten tot 3 april. Maar de steunmaatregelen die de overheid aankondigde zijn wel cruciaal. Enkel met de hulp van dit soort maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat ons economisch weefsel veerkrachtig genoeg blijft om dit soort crisissen op te vangen.”

(archieffoto Pixabay)