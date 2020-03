Coronavirus zet werken in Aartselaar op zijn kop

Het coronavirus zet de openbare werken in de gemeente Aartselaar de komende jaren op de kop.

Eerder raakte al bekend dat de werf aan de talud van het Solhof, die normaal voor de zomer reeds afgewerkt moest zijn, pas in het najaar kan worden opgestart. Daardoor moet ook de rioleringswerf van de Kontichsesteenweg een jaar naar achter. “Onze logische puzzel, waarbij het ene grote project het andere zou opvolgen, kan niet meer gelegd worden zoals oorspronkelijk gepland. Daarom heeft het college nu beslist om het rioleringsproject van de Kapellestraat en het Laar, dat normaal in 2022 stond gepland, deze legislatuur te schrappen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).

Na de Kontichsesteenweg volgt namelijk het rioleringsproject Carillolei (met een stukje Leugstraat tot de N177), ook dat moet nu een jaar opschuiven, van 2021 naar 2022. In dat jaar stond normaal de dorpskernvernieuwing van Kapellestraat, Laar en Lindelei gepland. Dat ook een jaar opschuiven, zou dan weer gevolgen hebben voor het rioleringsproject Borrekenslaan-Wolffaertshoflaan dat in 2023 staat gepland.

Kapellestraat en Laar openleggen samen met ander groot rioleringsproject is niet realistisch

“We hebben daarom besloten om deze legislatuur het grote project van de dorpskernvernieuwing niet meer uit te voeren. Kapellestraat en Laar worden geschrapt, enkel de rioleringsaanleg in de Lindelei gaat nog door zoals gepland. Die straat is er heel slecht aan toe en kan gerust met een ander rioleringsproject samenvallen. Dat gaat geen grote mobiliteitsimpact hebben. De Kapellestraat samen openleggen met de Carillolei of met de Barones de Borrekenslaan is echter niét realistisch”, verduidelijkt schepen Lambrecht.

Goede zaak voor middenstand

De werken aan de Kapellestraat en het Laar uitstellen naar de volgende legislatuur, is voor alle handelaars in die straten waarschijnlijk zeer goed nieuws, vindt schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “In 2019 is onze middenstand al zwaar getroffen door de A12-problematiek. In 2020 zorgt het coronavirus nu voor zeer moeilijke tijden. Als we in 2022 dan ook nog eens de Kapellestraat en het Laar een jaar, weliswaar in fases, open gaan leggen, is dat voor veel van onze handelaars misschien wel die druppel teveel. Door deze werken nu uit te stellen, geven we onze middenstand wat tijd om te bekomen en terug wat reserves op te bouwen. Dit is ongetwijfeld voor hen een heel belangrijke beslissing, samen met de maatregelen de we al eerder namen, zoals de 150.000 euro aan handelaarsbonnen en een veel latere inning van verschillende belastingen.”

Uitstel is geen afstel

De Kapellestraat en het Laar moeten natuurlijk in de toekomst wel nog aangepakt worden. “Daar liggen namelijk nog gemetste rioleringen, die aan vervanging toe zijn”, gaat schepen Bart Lambrecht verder. “Maar onze administratie heeft verzekerd dat deze riolering er nog wel enkele jaren kan blijven liggen en dat uitstel niet onoverkomelijk is. Het geeft ons nu ook wat meer tijd om het project verder voor te bereiden en nog beter af te stemmen op de ontwikkeling van de nieuwe socio-culturele campus die op de site van de oude gemeentemagazijnen zal komen. De bedoeling is dat we weldra een kant en klaar plan hebben voor de Kapellestraat en het Laar, zodat de volgende bestuursploeg er onmiddellijk mee aan de slag kan. Onze middenstand en inwoners moeten dus goed weten dat het project er nog altijd wel zit aan te komen, maar dat het nu een paar jaar later wordt uitgevoerd. Tegen dan is onze middenstand hopelijk volledig gerecupereerd van de coronacrisis en is de impact voor hen minder groot.”