Correct gebruik van mondmasker kan quarantaineplicht verlichten

Bij het dragen van een mondmasker gedurende een dicht contact, een contact van minstens vijftien minuten op minder dan anderhalve meter van elkaar, kan beslist worden om dit contact voortaan als een laagrisico te beschouwen en niet langer als een hoogrisico. Dat bevestigde woordvoerder Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

"In dat geval moet men niet in quarantaine gaan, maar wel gedurende twee weken extra voorzichtig zijn", zei hij. "Bij het minste symptoom van covid-19 moet men zich laten testen." Beide personen moeten dan wel een mondmasker dragen, gedurende het hele contact en op een correcte manier, dus het bedekken van neus en mond, tot over de kin, waarschuwde hij.

Sinds 1 oktober werd de duurtijd voor quarantaine al wat ingekort. Indien men dicht contact heeft gehad met een persoon die besmet is met covid-19, moet men niet langer 14 dagen maar slechts 7 dagen in quarantaine. Van Gucht wijst wel op een belangrijke voorwaarde hierbij: men moet dan steeds een test laten afnemen op dag 5, die ook negatief is. "Als men geen test laat afnemen, moet men 14 dagen in quarantaine blijven. Als de test positief blijkt, moet men minstens 7 dagen in zelfisolatie."

Het inkorten van de quarantaine vermindert de last voor de economie en de samenleving, maar het betekent ook een extra risico, aldus Van Gucht. Hij wijst erop dat voor een klein deel van de mensen de besmetting pas tot uiting zal komen in de week na de quarantaine. Dus wordt advies gegeven om in die tweede week steeds afstand te houden van andere mensen en zo veel mogelijk een masker te dragen. "Ga die week ook niet op bezoek bij kwetsbare of oudere mensen."

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)