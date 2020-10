Drie twintigers veroordeeld voor vecht- en steekpartij op Meir

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag drie twintigers veroordeeld voor een vecht- en steekpartij op de Antwerpse Meir.

Diergo A. (29) uit Zwijndrecht, die drie mannen verwond had met een mes, kreeg vier jaar cel. Dat hij de intentie had om de slachtoffers te doden, vond de rechtbank niet bewezen. Jonathan C. en Gorgio D., die alleen maar wat klappen hadden uitgedeeld, kregen respectievelijk twee en zes maanden cel.

Op 19 mei 2020 rond 17.15 uur werd de politie opgeroepen voor een vecht- en steekpartij ter hoogte van de winkel Brantano op de Meir. Twee groepjes hadden het om een banale reden met elkaar aan de stok gekregen. Een lid van de ene groep was tegen een lid van de andere groep gebotst en dat leidde meteen tot veel ergernis, duw- en trekwerk en ook tot wederzijdse slagen. Diergo A. nam op een bepaald moment een mes uit zijn schoudertas en haalde ermee uit. Drie mannen liepen verwondingen op. Een van hen werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht door een messteek in de buik. Ook de tweede werd met steekwonden in de rug en in de liesstreek afgevoerd. De derde, die in de arm werd gestoken, mocht na verzorging naar huis.

De drie beklaagden waren na de feiten weggevlucht, maar konden door de politie snel gevat worden aan een garagecomplex in de Gratiekapelstraat. Daar werd ook het gebruikte wapen samen met een bebloede witte trui, mondkapje en een rode pet aangetroffen. Diergo A. bekende dat de kledij van hem was en dat hij gestoken had. Hij droeg altijd een mes bij zich, omdat hij in het verleden al eens werd aangevallen en dat 'beu' was. Het openbaar ministerie had acht jaar cel voor hem gevorderd wegens poging tot doodslag. Zijn advocate had de intentie tot doden betwist en had een herkwalificatie naar opzettelijke slagen gevraagd. De rechtbank volgde haar daarin. 'Zijn reactie om een mes te trekken was disproportioneel en zorgde voor een verdere escalatie van het conflict, maar het oogmerk om te doden is niet bewezen. Uit de camerabeelden blijkt dat hij gericht uithaalde met het mes, maar het is niet bewezen dat hij vitale organen viseerde.' De drie slachtoffers kregen ieder een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro toegekend. Een van hen kreeg ook 500 euro definitief.

(Bron: Belga)

(Foto: Archief Google Streetview)