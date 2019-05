countryzangeres Ilse Delange komt naar Arenbergschouwburg

Een wereldster staat vanavond op het podium van de Roma. Nick Cave kiest voor zijn enige voorstelling in België voor de charmante zaal in Borgerhout. De zanger wil zo dicht mogelijk bij zijn publiek zijn, want tijdens het optreden gaat hij ook tijd maken om met zijn fans een babbeltje te slaan. Bij de Roma zijn de productiemedewerkers onder de indruk, want de Australiër had geen bijzondere eisen, een eenvoudig maar vooral bescheiden wereldster is hij dus.