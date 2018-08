Antwerpse chocolade naar wereldfinale

De Antwerpse chocolademaker Coup de Chocolat heeft een plaats weten te bemachtigen in de finale op de Europese International Chocolate Awards. Hun pure chocolade werd als beste verkozen uit 500 deelnemers.

Op de Europese editie van de International chocolate awards is Jerome, de chocolade van coup de chocolat, de grote winnaar geworden in de categorie boven 85%. Uit meer dan 500 inzendingen behaalde Jerome de gouden medaille en liet daarmee een keur aan chocolademakers uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten achter zich. Dankzij dit puike resultaat mag Jerome nu naar de wereldfinale in Firenze in oktober.

Het Antwerpse chocoladebedrijf Coup de Chocolat bestaat nog maar sinds 2016 en wordt gerund door Isabelle Quirynen en Tom Geens. Ze gaan op zoek naar de beste cacao ter wereld en kopen deze rechtsstreeks van de boer, wat resulteert in eerlijkere prijzen en een betere smaak. Tom: “Dit is fantastisch. Voor ons is het een bevestiging dat we op de goede manier bezig zijn en dat onze chocolade ook over de landsgrenzen gesmaakt wordt. We stuurden dit jaar voor het eerst een reep in en het is ongelofelijk als je dan onmiddellijk verkozen wordt tot beste donkere chocolade.”

De bonen voor Jerome zijn afkomstig uit Colombia, van bij de Arhuacos indianen in het noorden. Isabelle: “Doordat de bonen op boslandbouw verbouwd worden, zonder pesticiden, en door het zachte roosteren ga je verschillende smaken in de chocolade gewaar worden. Niet enkele het typisch bittere, maar ook smaken als walnoot, olijfjes, den en wilde peper. Goede cacao heeft de geweldige eigenschap dat het de smaken van de omliggende bomen en planten in zich opneemt. Voor het hoge percentage is Jerome eigenlijk nog heel fris en zacht.”

Jerome gaat nu door naar de wereldfinale die in oktober plaats zal vinden in Firenze. Tom: “We blijven met de voetjes op de grond. We staan dit jaar voor veel uitdagingen, vooral omdat de productie van onze chocolade heel arbeidsintensief is, maar ook omdat we net een baby’tje hebben. Op dit moment zitten we in wat waarschijnlijk het kleinste chocoladefabriekje ter wereld is, maar vanaf november verhuizen we de productie van Antwerpen Noord naar linkeroever en zullen we iets beter behuisd zijn.”

Isabelle: “De uitdaging blijft om goede cacao te vinden. We hopen dat meer mensen op onze manier gaan werken want er gaat te veel fout met industriële chocolade om er nog van te kunnen genieten.”

Belgische chocolade scoorde trouwens zeer goed en kreeg een eervolle vermelding op de uitreiking, met meerdere ereplaatsen voor verschillende bean-to-bar chocolademakers, een beweging die zich van industriële chocolade probeert te onderscheiden door meer aandacht te besteden aan de manier waarop cacao geteeld en verwerkt wordt.