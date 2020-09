Covid-patiënten zullen sneller gespreid worden over ziekenhuizen

Covid-patiënten zullen nu meer gespreid worden over de verschillende ziekenhuizen. Dat zegt Pedro Facon, het hoofd van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, vandaag in de krant De Standaard.

Tijdens de eerste golf is daar redelijk lang mee gewacht. Daardoor was het in sommige ziekenhuizen bijzonder druk en in andere helemaal niet. Nu het aantal ziekenhuisopnames almaar toeneemt, zal er over gewaakt worden dat de patiënten sneller gespreid worCovidden, zodat in alle ziekenhuizen de gewone zorg zo veel mogelijk kan blijven doorgaan.

(Foto: © Belga)