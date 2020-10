Covid testdorp Spoor Oost gesloten door te hevige windstoten

Het COVID-19-testdorp op Spoor Oost in Antwerpen werd vanmiddag gesloten door de hevige wind. Dat meldt het kabinet van schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA). Mensen die een afspraak hadden, zijn ingelicht en er worden maatregelen genomen om het testdorp te beveiligen voor de winter.



Door hevige rukwinden is het in het testdorp TestCovid op Spoor Oost in Borgerhout niet mogelijk om veilig verder te werken, klinkt het bij het kabinet. 'Iedereen die een afspraak had om zich te laten testen, wordt ingelicht', klinkt het bij het kabinet Duchateau. 'Zij krijgen de mogelijkheid om morgen (donderdag) terug te komen.' Ondertussen worden er maatregelen getroffen om het testdorp, waar sinds augustus al meer dan 25.000 mensen werden getest, 'winterproof' te maken. 'Dat is nodig, want we zullen de komende tijd nog wel najaarsstormen te verwerken krijgen.



We bouwen een overdekt 'spiegeldorp' naast de huidige teststraten, zodat het dorp gewoon verder kan blijven werken.' Concreet gaat het om een koepelconstructie van 45 meter breed en 10 meter diep, waar mensen met hun wagen in de bestaande drive-in formule getest kunnen worden. Volgens de schepen zal het winterveilige dorp begin november operationeel zijn. 'Nadat de Winterfoor werd afgeblazen, hebben we onmiddellijk onderzocht of dat op dezelfde locatie kan: Spoor Oost. Een troef gezien die locatie nu al ruim bekend is bij artsen en de Antwerpenaar. En dat kan. We gaan onze mensen een stevige, verwarmde constructie bieden waar het veilig werken is in vrijwel alle weersomstandigheden.'

(bron en foto GvA)