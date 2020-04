Terwijl in de Antwerpse ziekenhuizen covid-afdelingen worden gesloten, blijven de afdelingen intensieve zorg in onze provincie druk bezet. En dat is een bezorgdheid van onder andere de medisch directeur van de Gasthuiszusters Ziekenhuizen. Vooral met het oog op het versoepelen van de maatregelen en het hervatten van operaties in de ziekenhuizen.