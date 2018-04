Vannacht wordt er gewerkt in de Craeybeckxtunnel (E19) in Antwerpen in de koker richting Brussel.

Tussen 21 en 6 uur wordt de tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid. De oprit van de Singel naar de Craeybeckxtunnel wordt vanaf 20.30 uur afgesloten.

(foto © Belga)