Creatieve boost met deze koffie

Creativiteit is niet langer een abstract, ongrijpbaar gegeven. Sint Lucas Antwerpen vangt creativiteit in een kopje koffie, en die koffie heet DRD4-7R.

Die benaming komt van een gen dat slechts 1 op 5 mensen heeft, en dat creativiteit en experiment stimuleert. Waardoor de koffie als compensatie werkt voor wie dit gen mist. De Sint Lucas-koffie is in die zin dus een mooi voorbeeld van de waarden waar de hogeschool in Antwerpen voor staat.

De studenten van het 2de jaar reclamevormgeving verzamelden allerlei objecten die bijdragen aan het magische ritueel van uiteenlopende kunstenaars en creatieven. Bijvoorbeeld het vilt van Nathalie Teugels, dat ze gebruikte voor haar afstudeerproject Moov. Of de alcoholstift die Bart Peeters steevast gebruikt voor zijn muziekteksten, en de houtskool in het werk van Arpaïs Dubois. Deze objecten werden verwerkt tot een poeder waarmee elke koffieboon (voor het branden) stuk voor stuk subtiel bestuifd werd. En helpt in die zin iedereen die wil creëren, zoals de baseline Koffie voor Makers zegt.

Smaakt die koffie dan naar potlood of binnenband?

Integendeel, over de smaak en kwaliteit wordt continu gewaakt door de samenwerking met Cuperus en Viggo’s Coffeebar, experten op het vlak van kwalitatieve koffie. De bonen mogen dan wel een prikkel geven die helpt bij elk soort writer’s block, hij smaakt gewoon ook geweldig lekker.

De koffie zal gelanceerd worden tijdens een driedaagse bij Viggo’s Antwerpen op 29/06, 30/06 en 1/07. Viggo’s Antwerpen wordt voor deze unieke gelegenheid omgetoverd tot de Sint-Lucas pop-up koffieshop waar je zelf kan ervaren hoe DRD4-7R smaakt en kan ontdekken hoe de koffie je kan inspireren.