Creatieve jongeren brengen woordkunst naar de bib

Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart vinden de eerste voorrondes plaats van de TXT-ON-STAGE wedstrijd Naft voor Woord. Het strijdtoneel van de jonge kandidaten bevindt zich op donderdag in de bibliotheek in Balen en op vrijdag in de bibliotheek in Boom. Toeschouwers kunnen er vanaf 19.30 uur gratis komen genieten van woordkunst in een jong jasje.



Deze week vinden voor het tweede jaar op rij de eerste voorrondes plaats van Naft voor Woord, het voormalige Frappant TXT. Voor deze wedstrijd meldden 89 enthousiaste kandidaten aan tussen 18 en 30 jaar die hun eigen teksten graag in de schijnwerpers willen zetten. Uit die groep selecteerde een professionele jury 42 kandidaten voor de voorrondes. Hun strijd voor een plaats in de finale op 6 mei begint donderdag!

Donderdag 16 maart: voorronde 1 in Balen



Tijdens de eerste voorronde die plaatsvindt in de bibliotheek in Balen, strijden acht performers voor een plaats in de finale. Uit deze kandidaten zal de jury er twee kiezen die naar de finale mogen: Anke Verschueren (23 jaar, Morkhoven), Robine Van Roy (25 jaar, Westerlo), Chloe Ramaekers (24 jaar, Maasmechelen), Bo Goovaerts (22 jaar, Edegem), Michiel Van Opstal (24 jaar, Antwerpen), Marjan De Ridder (28 jaar, Zwijndrecht), Dimitry Veyt (19 jaar, Antwerpen) en Tomas Van Balen(18 jaar, Mortsel).

Vrijdag 17 maart: voorronde 2 in Boom



Vrijdagavond verplaatst het strijdtoneel zich naar de bibliotheek in Boom. Daar zal de jury uit tien kandidaten de twee beste kiezen. Volgende kandidaten warmen momenteel hun stembanden al op: Chantal Wauters (24 jaar, Boom), Amir-Alexandre D’Hoore (30 jaar, Hemiksem), Dorien de Vylder (28 jaar, Sin-Amandsberg), Adriana Kobor (29 jaar, Antwerpen), Matthias Corneillie (23 jaar, Antwerpen), Juicy Dune IJsselmuiden (21 jaar, Antwerpen), Hans Depelchin (25 jaar, Antwerpen), Laura Vander Kerken (24 jaar, Antwerpen), Annelies Leysen (29 jaar, Antwerpen), Matilde Quirynen (21 jaar, Wuustwezel).



Speelt Chantal Wauters een thuismatch in haar gemeente Boom? Of weet Annelies Leysen de jury te overtuigen dankzij de ervaring die zij vorig jaar opdeed tijdens de voorrondes? Tijdens de pauze is er een muzikaal programma door Adriaan Adriaensen. Deze jonge Schellenaar veroverde samen met David Ngyah de eerste plaats op de Kunstbendevoorronde te Antwerpen. We krijgen in Boom alvast een voorsmaakje voor ze de strijd aangaan om de eerste plaats in de finale van Kunstbende 2017.