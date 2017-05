Creatieve starters geven Berchemse winkelstraten een boost

Vanaf vandaag strijkt een reeks kleurrijke pop-upwinkels neer in de Driekoningenstraat-Statiestraat in Berchem. Het intussen gekende Pop up to Date van het district Berchem - dit jaar in samenwerking met Berchem Creatives - is met haar vierde editie niet aan haar proefstuk toe. Gedurende 2 maanden bieden 14 beloftevolle creatieve starters hun producten, diensten en ideeën aan in 10 leegstaande winkelpanden. Wie graag winkelt, heeft er zo weer een originele shoppingplek bij.



Pop up to Date komt dit jaar met een nog diverser aanbod. Nieuw zijn de verschillende belevingsshops: een smaakvol beautysalon, een afterwork-pingpongclub en een reeks creatieve ateliers voor jong en oud. Daarnaast zijn er traditiegetrouw ook de winkels die handgemaakte, originele producten verkopen.



Creatieve ondernemers voor een breed publiek



Met Pop up to Date krijgen jonge creatieve ondernemers de kans om hun werk te tonen aan een breed publiek. In het verleden bleek de formule zeer succesvol. Verschillende ondernemers die aan Pop up to Date deelnamen, zetten na afloop de stap naar een permanente winkel.



Pop up to Date biedt een creatief antwoord op het probleem van leegstand. Veel panden die langdurig leegstonden, werden kort na vorige edities verhuurd of verkocht. De pop-upwinkels geven de buurt een zichtbare boost.



(Bericht stad Antwerpen - foto Jonathan Ramael)