De nood aan kinderopvang is hoog. Drie op de vier gezinnen brengen hun kinderen naar de kinderopvang, maar nooit eerder waren er zoveel vacatures voor kinderbegeleiders en het aantal openstaande plekken blijft stijgen. In de provincie Antwerpen telt VDAB in augustus van dit jaar 67% meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. De druk in de sector is hoog. Begeleiders slaken een noodkreet.