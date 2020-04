Crelan FIBA 3x3 Europe Cup verplaatst naar het najaar

De internationale basketbalfederatie FIBA, Basketbal Vlaanderen en Sportizon hebben beslist om de Crelan FIBA 3x3 Europe Cup, het EK 3X3 Basketbal dat gepland stond van 25 tot 27 juni in Antwerpen, te verplaatsen naar het najaar. Ook de EK kwalificatietornooien in mei worden verschoven.

Ook in het 3x3 basketbal komen de geplande evenementen dus te vroeg nu overal in Europa de coronacrisis volop woedt. In mei zouden de EK kwalificatietornooien plaatsvinden in Israel en Roemenië. In het laatste weekend van juni zouden de beste 12 landen (dames & heren) in het 3x3 basketbal dan strijden om de Europese titel op de Crelan FIBA 3x3 Europe Cup op de Groenplaats in Antwerpen. Kwalificaties en finale schuiven dus op naar later dit jaar.

De organisatie van het tornooi in Antwerpen is in handen van Basketbal Vlaanderen en Sportizon/Golazo, in samenwerking met de stad Antwerpen. Beide partijen gaan nu samen met de FIBA op zoek naar de meest geschikte datum in het najaar. Zodra daar duidelijkheid over is, zal dat ook zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.

(archieffoto Pixabay)