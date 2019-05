Criminaliteit in Antwerpen is vorig jaar met 3% gedaald ten opzichte van 2017

Vandaag heeft Politiezone Antwerpen de criminaliteitscijfers van 2018 voorgesteld. In vergelijking met 2017 is de criminaliteit in de stad opnieuw met 3 % gedaald. In vergelijking met 2012 is er een daling van 30 %. Per dag worden in Antwerpen 50 criminele feiten minder gepleegd dan zes jaar geleden.

Vooral op het vlak van eigendomsdelicten zijn de cijfers opnieuw goed. Zo daalden de woninginbraken met 7 % (230 feiten minder) tegenover 2017. De inbraken in handelszaken daalden met 10 % (73 feiten minder). De gewapende overvallen daalden zelfs met 28 % (51 feiten minder). De gewelddadige diefstallen daalden met 3 %, de handtasroven met 5 %. Op 6 jaar tijd daalden de handtasroven zelf met 73 %.

Drugs

Voor Politiezone Antwerpen is de strijd tegen drugs en druggerelateerde overlast een prioriteit. Dankzij de extra inspanningen en controles blijft het aantal vaststellingen gestaag stijgen. In 2018 werden 14 % meer vaststellingen van drugsgebruik en -bezit gedaan. Het aantal pv's rond drugshandel steeg met 2 % (16 feiten) in vergelijking met een jaar eerder. Met 777 vaststellingen in 2018 worden gemiddeld 2 dealers per dag gearresteerd.

Fietsdiefstallen

Na een stijging in 2017 dalen de fietsdiefstallen met 12 % in 2018 (428 feiten minder). In vergelijking met 2012 waren er vorig jaar 10 % minder fietsdiefstallen. Ook bij woninginbraken werden er minder fietsen gestolen dan een jaar geleden. De daling staat haaks op de grote stijging van het aantal fietsers en fietsen in de stad. Mogelijk beveiligen mensen hun (elektrische) beter tegen diefstal.

Hoewel het aantal diefstallen uit voertuigen het voorbije jaar sterk afnam, werd in de eerste maanden van 2019 opnieuw een stijging vastgesteld. Daarom gaat Politiezone Antwerpen volgende week van start met een campagne vol met preventieve tips om inbrekers te slim af te zijn. Tegelijkertijd zal aan de hotspots ook meer waakzaamheid zijn.

