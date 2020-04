Criminele familie die dealde vanuit cafés staat in september terecht

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is de zaak ingeleid tegen de familie D. Twee broers, hun nonkel en zes kompanen staan terecht voor handel en bezit van verdovende middelen en witwaspraktijken. Er werd met alle partijen overeen gekomen om het dossier op 10 september te behandelen.

Het onderzoek ging in het voorjaar van 2016 van start, nadat de politie informatie had ontvangen over de drugshandel van de familie D. Via telefoontaps en observaties werd de organisatie in kaart gebracht. De beklaagden bleken vanuit vier cafés op de Turnhoutsebaan in Borgerhout drugs te verkopen. De illegale winsten van hun handel werden verstopt in elektronische toestellen en verscheept naar Marokko. Daar stond de oudste zus D. in voor het beheer van de huizen, appartementen en gronden die met het drugsgeld gekocht werden. Op 17 december 2018 kwam de politie tussen en volgden twaalf simultane huiszoekingen. Er werd zeven kilo cocaïne aangetroffen en de vier cafés werden verzegeld. De politie pakte zes verdachten op. Een van de hoofdverdachten werd toen niet gevonden. Hij was eerder al naar Marokko gevlucht en trok een tijdje later naar Nederland. Het is daar dat hij uiteindelijk wel gearresteerd kon worden. Hij werd in januari 2018 uitgeleverd.