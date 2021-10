Nieuws Crisisoverleg in Wommelgem: worden alle buitenschoolse activiteiten geschrapt?

Er is vanmiddag crisisoverleg in Wommelgem. Het gemeentebestuur zit dan samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Mogelijk worden alle buitenschoolse activiteiten in Wommelgem tijdelijk opgeschort en wordt er een Covid Safe Ticket ingesteld voor kleine culturele activiteiten. Oorzaak is een clusterbesmetting bij basisschool De Boomgaard, die daardoor de deuren volledig gesloten heeft. En dat alvast voor een week lang. Er zijn veel besmettingen bij kinderen jonger van 12.