Crowdfundig om sociale projecten te financieren

Met middelen die toegewezen werden door de burgerbegroting van het district Antwerpen, heeft de vzw Antwerpen aan ‘t Woord het crowdfundingplatform Growfunding Antwerpen in het leven geblazen.

Naar Brussels voorbeeld kunnen mensen met ideeën voor sociale projecten zich er kandidaat stellen om via crowdfunding hun projecten te realiseren. Er loopt een proefperiode met 12 initiatieven, nadien zal worden bekeken of het platform structureel kan blijven bestaan.

Volgens Antwerpen aan ‘t Woord kent Antwerpen in tegenstelling tot Brussel en Gent, maar vooral ook vele Nederlandse steden, nog niet echt een crowdfundingtraditie. “Zelf ondersteunen we al langer mensen en organisaties die sociale projecten uit de grond willen stampen maar daar de contacten en/of middelen voor ontberen”, zegt Koen Wynants van Antwerpen aan ‘t Woord. “We zijn steeds op zoek naar nieuwe instrumenten om dat te doen en kwamen tot de vaststelling dat crowdfunding elders al voor soortgelijke doeleinden gebruikt wordt, maar hier nog niet ingeburgerd is.” Growfunding Antwerpen omvat momenteel 12 projecten, onder meer rond zinvolle dagbesteding voor hangjongeren, thuiszorg en een veganistische foodtruck voor mensen met allerlei voedselallergieën.

De realisatiekosten schommelen tussen de 2.000 en 17.000 euro. “De crowdfundingcampagne loopt nu tot eind februari, dan zal duidelijk worden hoeveel projecten er effectief gerealiseerd kunnen worden”, zegt Wynants. “Nadien moeten we het debat voeren over hoe dit verhaal kan worden verdergezet en of het bijvoorbeeld aangewezen is dat de stad Antwerpen - zoals in Gent - het platform zou coördineren indien ze dat zou willen.” Alle projecten en praktische informatie over hoe je een bijdrage kan leveren staan op www.growfunding.be/antwerpen. Doneren kan al vanaf 10 euro en levert de donor ook steeds een beloning op. Indien een project niet gerealiseerd raakt, wordt het geld teruggestort.