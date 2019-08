Wie in de buurt van Antwerpen woont heeft ze wellicht ook gezien, de grote zwarte rookpluim boven het havengebied. Het ging om een affakkeling in de Waaslandhaven en die heeft heel wat omwonenden ongerust gemaakt. Op onze redactie kregen we tientallen berichten binnen dat er een zware brand woedde en ook bij de hulpdiensten regende het alarmerende telefoontjes. Op sociale media werd er druk gespeculeerd over de oorzaak. Toen duidelijk was dat het om een affakkeling ging, reageerden mensen boos. Ze vragen zich af wat het nut is van de Lage Emissie Zone als bedrijven toch zoveel fijn stof in de lucht mogen uitstoten. Tegen 5 uur was de affakkeling afgelopen.