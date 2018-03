Europese Investeringsbank maakt één miljard euro vrij voor Oosterweelverbinding

De lift aan de Voetgangerstunnel op de Antwerpse Linkeroever is defect. De liftdeuren moeten hersteld worden. En dat net op het moment dat ook de veerdienst over de Schelde onderbroken is, omdat het ponton aan het Steenplein deze week vervangen wordt. Het is behelpen voor al wie de oversteek wil maken. Wegen en Verkeer hoopt de lift later deze dag opnieuw in gebruik te kunnen nemen.