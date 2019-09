Cruises meren niet meer gratis aan in stad

In de Kennedytunnel zijn vrijdagmiddag een tijdlang twee van de drie rijstroken richting Nederland versperd geraakt nadat een tien meter lange, zware ijzeren constructie van een uitzonderlijk transport is geschoven en op de rijbaan is terechtgekomen. Dat veroorzaakte veel hinder. Het Verkeerscentrum vraagt met aandrang om de omgeving van de Kennedytunnel richting Nederland de komende uren te vermijden. "Het verkeer erachter is er immers volledig stilgevallen", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. "De takeling belooft een bijzonder complexe zaak te worden, zeker omdat die in de tunnel moet plaatsvinden, en de verkeersdrukte begint al toe te nemen omdat het vrijdagnamiddag is." De Liefkenshoektunnel werd tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland. Vanuit Gent naar Antwerpen rij je best om via Brussel, vanuit Sint-Niklaas is de Temsebrug een alternatief. Intussen is de weg wel weer vrijgemaakt. Foto Belga