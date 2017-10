Culinair journalist Tony Le Duc schrijft open brief na plotse breuk met Sergio Herman

Het zit er bovenarms op tussen kok Sergio Herman en de bekende culinaire fotograaf Tony Le Duc.

Ze geven al jaren samen kookboeken uit, maar daar is nu abrupt een einde aan gekomen, omdat Herman plots met een andere uitgeverij in zee gaat, zonder Le Duc daarover in te lichten. De uitgeverij, 'Minestrone'- kookboeken, is daarop naar de rechtbank getrokken. De rechter gaf Herman in eerste instantie gelijk, omdat er geen exclusiviteitscontract bestaat. Le Duc hoopt op een minnelijke schikking, en schreef al een open brief aan de bekende Zeeuwse kok. Hij zegt daarin ook dat hij al het personeel van de uitgeverij, waarvan Herman overigens ook vennoot is, heeft moeten ontslaan

Open brief van tony Le Duc aan Sergio Herman :

Sergio,



Je wint.

Je wint een veldslag.

Je wint voorlopig een paar procentjes meer aan royalties op een boek.

Je wint het “tussenvonnis” bij de rechtbank.

De rechter heeft enkel en alleen over het exclusieve karakter van onze samenwerking

geoordeeld. Het ontbreken van een papieren exclusiviteitscontract tussen jou, mij en

Minestrone speelt voorlopig in jouw kaarten maar het onweerlegbare feit dat

jij achter mijn rug een engagement bent aangegaan om een boek te maken met een

concurrerende uitgeverij terwijl jij - tot vandaag nog steeds - voor 40% aandeelhouder en

mede-vennoot bent van je eigen uitgeverij Minestrone wordt alsnog niet in aanmerking

genomen.

Toen jij in 2011 als aandeelhouder bij Minestrone instapte heb ik mij niet bezig gehouden om

jou een exclusiviteitscontract onder je neus te schuiven. We zijn toen enthousiast aan een

avontuur begonnen om samen boeken te maken en om samen ‘het stof in het boekenvak

ervan af te vegen’. We waren vrienden die op een zelfde golflengte zaten met een neus voor

mooie dingen. We hebben samen in 6 jaren tijd 15 boektitels rond jouw persoon gerealiseerd.

Jij hebt in die periode nooit met een andere uitgever een boek gemaakt. Hoe exclusief moet je

dan nog zijn?

Tijdens een signeersessie van Desire-boeken in het Antwerpse café De Entrepôt hoor ik je

nog zeggen dat je je hele leven met Minestrone boeken zal maken. Mooi.

Sergio, je bent tot vandaag nog steeds 40% vennoot. Vergeet dat niet!

Dat je weg wil, kan ik uiteindelijk niet tegenhouden, maar, los van de vraag of de wijze

waarop je je vertrek hebt gerealiseerd juridisch al dan niet correct is verlopen, getuigt de

manier waarop je het hebt gedaan in elk geval van een gebrek aan respect voor mij en je

eigen vennootschap.

In maart 2015 heb ik mijn hartaanval gekregen. Jij was één van de eersten die door mijn vrouw op de hoogte werd gesteld. Omdat je een vriend was én een zakenpartner. Ik moest uiteraard door een lange fysieke en mentale revalidatie. Jij was die periode niet meteen in de buurt om te helpen, hoewel je mede zaakvoerder was. Na maanden aandringen door mij om een afspraak gingen we samen zitten om een breedpublieksboek te bespreken. Dat werd later Simple Food. Ik herinner mij nog heel goed die brainstorm in januari 2016. Enthousiasme alom. Op de agenda van die dag stond ook een gesprek gepland over de financiële situatie van Minestrone. Ik bracht verslag uit zoals onder zaakvoerders wordt verwacht. Maar ik had slecht nieuws bij me. Tengevolge van mijn medische problematiek moest ik voor 2015 een verliessituatie aankondigen. Uiteraard was je door dit slechte nieuws geschrokken maar we bedachten een plan – zoals zaakvoerders horen te doen.

Jij kocht boeken in, zodat er vers geld in de uitgeverij kwam en ik sloot een lening bij de bank

waarbij ik mij privé borg moest stellen met mijn woonhuis als inzet.

Jouw bijdrage kon je nog verzilveren en was een berekend risico terwijl mijn engagement

veel risicovoller was. Daar bovenop eiste je je ontslag als statutair zaakvoerder bij

Minestrone. Maar goed, we konden verder en ik stond ook mentaal terug sterk om er tegenaan

te gaan.

Het boek Simple Food wordt een succes. Net geen 50.000 verkochte exemplaren in minder

dan zes maanden. Il faut le faire.

In januari 2017 houden we een evaluatiegesprek over het verschenen boek. Wat kan er

inhoudelijk beter, kan het nog met eenvoudigere receptuur, enz…

Er wordt ook over een opvolger gesproken. En jij vraagt naar een nieuw financieel voorstel

voor de nieuwe publicatie die in het najaar 2017 zou moeten verschijnen.

Ik bezorg je een verslag van onze brainstorm met een nieuw financieel voorstel.

… en toen werd het stil.

Uit het niets komt er een mail binnen waarin je eist dat eerst alle royalties van 2016 moeten

worden uitbetaald voordat je beslist om een nieuw boek te maken.

En je boekhouder laat weten dat de royaltypercentages van mijn financieel voorstel, die

conform de eerdere uitgaven waren, minstens moest worden verdubbeld. Ik stond perplex.

Braaf betaal ik je alle royalties van 2016 en tien dagen na de ontvangsten beslis je botweg dat

je met Minestrone geen boeken meer gaat maken. Te weinig geld was één van je

beweegredenen. Een andere reden die je aangaf ging mij door merg en been.

“Tony , ik speel nu in een hogere league…” Met andere woorden jij schreef mij af alsof ik

professioneel en kwalitatief niet meer mee kon. Wat een blamage Sergio. Kan jij dat vatten?

En het wordt nog erger. Per toeval wordt ik door een productiehuis gebeld of zij mochten

komen filmen tijdens een fotoshoot van het nieuwe boek van Sergio Herman. Fuck !

Dit werd het bewijs dat jij achter mijn rug een overeenkomst had bedongen met een andere

uitgever, terwijl jij op dat moment nog steeds aandeelhouder en vennoot van Minestrone was.

Je hebt achter mijn rug een productieploeg samengesteld, toevallig met precies dezelfde

mensen op quasi precies dezelfde locaties als we met Simpe Food hebben gedaan.

In de periode sinds ons laatste gesprek in april heb ik geprobeerd om met je te communiceren

maar je hield steeds de boot af tot ik begin juni van jouw accountant een dading in de post

kreeg waarin je geld verwacht voor je aandelen, waarin je alle rechten op je boektitels opeist,

waarin je mij zwijgplicht oplegt en waarin je eist dat ik de boekenstock met jouw titels niet

onder de marktprijs mag verkopen. Dit was een wurggreep naar Minestrone, je eigen

uitgeverij.

Ik werd op dat moment verplicht om juridisch te reageren en stuurde je een ingebrekestelling,

die je straal negeerde. Toen kon ik niet anders dan je dagvaarden. Ik geef je mee, die

dagvaarding sturen was voor mij een heel moeilijke beslissing na al die jaren samenwerking

en vriendschap.

Ik wou al die tijd met je spreken. Face to face. Onderhandelen. Tot een compromis komen.

Je hebt die persoonlijke confrontatie steeds ontweken. Tot vandaag. Kop in het zand en rug

naar mij toe gekeerd. Waarom gedraag jij je zo?

Ik sta vandaag in een vrij uitzichtloze situatie, zowel zakelijk met Minestrone omdat ik door

jouw abrupte stopzetting niet met een even sterk boekconcept in zo een korte periode kan

uitkomen en hierdoor inkomsten mis en privé omwille van de belastende waarborg die boven

mijn hoofd hangt. Je hebt in een uitgeverij goed verkopende titels nodig om de

werkingskosten te betalen en om in nieuwe titels te investeren. Niets is nu nog mogelijk.

De grond zakt stilaan weg vanonder mijn voeten. Ik heb deze week al het personeel van

Minestrone ontslagen. Ik betaal mezelf al sinds april geen loon meer uit. De openstaande

facturen stapelen zich op. Deze situatie is onhoudbaar. De gevolgen staan aan de voordeur.

Ik heb nu ook moeite om dit onrecht alleen te dragen en ik vind langzamerhand dat de situatie

van Minestrone, mijn persoonlijk verdriet en vernedering mag gedeeld worden met de

buitenwereld. Het mag geweten zijn hoe roem, ambities en geld iemand radicaal kunnen

veranderen in een harteloos wezen en daarmee een ander in de problemen brengt.

Neem je verantwoordelijkheid Sergio. Praat met mij. Jij en ik alleen en laat ons tot een

oplossing komen anders duw je mij gi-gan-tisch in de shit.

Tony