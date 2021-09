Ouders en kinderen zitten niet altijd op dezelfde lijn als het op vaccineren aankomt. Het is één van de redenen waarom de Eerstelijnszone een digitale informasessie houdt voor ouders over het coronavaccin. Infectiologe Erika Vlieghe en kinderpsychiater Lieve Swinnen zullen daarop alle mogelijke vragen van ouders beantwoorden. In Antwerpen is amper een derde van de 12- tot 17-jarigen gevaccineerd.