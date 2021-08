Nieuws Cultuur voor de allerkleinsten: want wat hoort een baby voor zijn geboorte?

Wie met z'n kleinste spruit graag aan cultuur doet, kan alvast muziek-theatervoorstelling OORT in z'n agenda aanstippen. De klankvoorstelling is geïnspireerd op wat we horen voor onze geboorte en katapulteert het publiek als het ware terug naar de baarmoeder. De voorstelling is speciaal gemaakt voor baby's en hun bubbels en trakteert de kijker, maar vooral ook luisteraar, op een intiem klankenspel.