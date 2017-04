Cultuurcentrum Berchem staat in teken van Turkse cultuur

Op zondag 7 mei organiseert ccBe samen met de Turkse gemeenschap ‘2600 Turkije’. De hele dag staat het cultuurcentrum in het teken van de Turkse cultuur: van het weven van tapijten en papier marmeren over een kermes met lekkers en kookworkshops tot een dansinitiatie met draaiende derwisjen. Ook een uitstap naar de moskee en een Turks theehuis staat op het programma. Als afsluiter brengt de a-capellavrouwengroep Gavur Gelinler Turkse en Arabische liederen.

Tijdens ‘2600 Turkije’ komen bezoekers op de crea- en cultuurmarkt in de foyer van ccBe meer te weten over Turkse handwerken: breien, juwelen haken en zelfs het weven van tapijten. Ook minder bekende creatieve bezigheden staan in de schijnwerpers zoals tezhip, het versieren van manuscripten met goud- en schilderwerk, en ebru, papier marmeren door verf op een vloeistof te laten druppelen. Wie wil, kan beide kunstvormen op de cultuurdag leren. Voor de kleinsten is er een knutselworkshop schaduwpoppen maken.

Wie het liever actiever heeft, kan zich inschrijven voor een dansinitiatie met draaiende derwisjen of de traditionele volksdans horon. Voor kookliefhebbers is er de workshop lahmacun. Deelnemers bakken zelf een Turkse pizza of - voor de zoetekauwen - helva, een gebak op basis van sesamzaad. Op de proefmarkt kan iedereen heel de dag genieten van de Anatolische keuken en haar typische producten.

Niet heel het programma speelt zich af in ccBe. Er staat een wandeling op het programma naar de moskee waar deelnemers een rondleiding krijgen en de gebedsruimte kunnen bezichtigen. Bij een glaasje thee vertelt de imam hen over de islam. De trip eindigt met een streepje muziek in een traditioneel theehuis: een kennismaking met de klanken van de saz, een snaarinstrument. Een optreden van Gavur Gelinler, een a-capellavrouwengroep met een repertoire van Turkse en Arabische liederen, sluit de dag af.