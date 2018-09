Cultuurcentrum Deurne opent nieuw cultuurseizoen met familiedag

Op zaterdag 22 september van 13 uur tot 18 uur kunnen families in het cultuurcentrum van Deurne terecht voor de feestelijke opening van het nieuwe cultuurseizoen. Ze genieten tijdens deze familiedag doorlopend van verschillende voorstellingen en workshops voor groot en klein, een kinderfuif en de nodige hapjes en drankjes.

Eind september start het nieuwe cultuurseizoen van cultuurcentrum Deurne. Vanaf dan kunnen cultuurliefhebbers tien maanden lang genieten van een uitgebreid aanbod van muziekoptredens, comedyshows, (familie)theatervoorstellingen, filmvertoningen en nog veel meer. Om het nieuwe cultuurseizoen feestelijk te openen, is iedereen op zaterdag 22 september vanaf 13 uur welkom om te komen feesten.

Wie langskomt, kan zich verwachten aan leuke theatervoorstellingen. Theater Tieret betovert kinderen met zijn voorstelling Baraque Future (5+) en Lejo (3+) van Sesamstraat brengt met zijn vingerpopjes de kleuters aan het lachen. Er is een speelparcours en Dokter Bubbels leert kinderen reuzegrote zeepbellen maken. De beste poppendokters richten een tijdelijk kabinet in, zodat kinderen hun gehavende knuffel of pop kunnen laten repareren. De stylisten van Theater Savooi maken iedereen dan weer in een handomdraai klaar voor de dansvloer, want een knallende kinderfuif met dj Bobonne Ivon sluit de dag af. Tussendoor kunnen de aanwezigen genieten van gratis hapjes en drankjes.

Wie in de loop van de dag kaarten koopt voor een familievoorstelling, krijgt een gratis ticket voor een familiefilm naar keuze in Cinema Rix. Het volledige programma van de familiedag vindt u op www.ccdeurne.be. Klik hier voor rechtstreekse link.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto: website cc Deurne)