Dit zijn de nieuwe verstrengde maatregelen in Vlaanderen

De Vlaamse regering verstrengt dan toch enkele maatregelen om de stijgende coronacijfers tegen te gaan. Op een persconferentie gaf Vlaams minister-president Jan Jambon en de Vlaamse regering meer uitleg.

Vanaf vrijdag 18 uur gaan alle cultuurhuizen in Vlaanderen, op de bibliotheken na, dicht. Ook evenementen met meer dan veertig mensen in een zaal worden stilgelegd. Alleen wekelijkse markten kunnen nog doorgaan, kerstmarkten en rommelmarkten niet.

Erediensten, begrafenissen en huwelijken kunnen blijven doorgaan met respect voor de afstandsregels, maar er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. Voor de handhaving hiervan wil minister Bart Somers een lik-op-stuk-beleid. De lijncontroleurs moeten de bevoegdheid krijgen om een gasboete te geven aan mensen die de mondmaskerplicht niet respecteren.

De Vlaamse regering vraagt aan de federale regering om gewone gasreglementen mogelijk te maken, zodat meer mensen de handhaving kunnen controleren.

Bezoek aan woonzorgcentra wordt beperkt. Bewoners mogen één vast knuffelcontact hebben en daarnaast mag nog één persoon op bezoek komen om de 14 dagen.

Alle indoorsporten voor wie ouder is dan 12 jaar gaat aan banden. Fitnesscentra, zwembaden en bowlinghallen gaan dicht. Met uitzondering voor kinderen jonger dan 12 is indoorsport in Vlaanderen vanaf vrijdagavond verboden. De regering moedigt mensen wel aan om buiten te sporten, maar dan alleen of in groepjes tot maximaal vier mensen. Ook voor professionele sporters wordt in een uitzondering voorzien. Zij moeten wedstrijden voortaan wel zonder publiek afwerken.



Jeugdactiviteiten voor kinderen vanaf 12 jaar zijn niet langer mogelijk. Overnachtingen zijn uitgesloten. Buitenspeeltuinen blijven wel open.

De universiteiten moeten allemaal overschakelen op code rood, wat betekent dat zij maximaal op afstandsonderwijs zullen overschakelen.

Winkelen blijft mogelijk, maar enkel met twee volwassenen, of één volwassene en twee minderjarige kinderen.

Telewerken moet maximaal toegepast worden. Bedrijven die verplicht moeten sluiten, zullen steunmaatregelen krijgen zonder omzetverlies te moeten bewijzen.

De avondklok tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends blijft wel behouden. De verstrengde maatregelen gaan vrijdag in om 18 uur.



De nieuwe Vlaamse maatregelen tegen het coronavirus hebben voorlopig geen einddatum. De regering gaat dag na dag evalueren. "We hebben geen einddatum", zegt minister-president Jan Jambon. "De druk op de ziekenhuizen moet naar beneden, dat is het fenomeen dat we in de gaten gaan houden. Als we deze maatregelen drie weken volhouden, zullen we daar de effecten van zien."

