Cultuursector houdt festival No War aan Permeke: "Oorlog kunnen we niet stoppen, maar we kunnen ons steentje bijdragen"

In de Antwerpse wijk Kiel zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf wagens beschadigd geraakt door een brand. Dat bevestigt de lokale politie. Er is opnieuw sprake van brandstichting, net als bij zowat vijftien eerdere feiten de voorbije weken in het nabije district Hoboken en omgeving. Deze keer speelden de feiten zich af op de hoek van de Maurits Sabbelaan met de Alfons de Cockstraat. Volgens de politie brandden drie van de vijf voertuigen volledig uit. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek, maar dat werd bemoeilijkt door de zware brandschade. Toch kon worden vastgesteld dat er bij minstens een en mogelijk twee van de wagens brand werd gesticht. Het vuur sloeg vervolgens allicht over op de andere voertuigen. Ook een boom raakte beschadigd. De politie vermoedt dat er een verband is met de eerdere feiten, sinds eind januari, in Hoboken en omgeving. Mogelijk is er een pyromaan aan de slag. Het onderzoek loopt volop en de politie houdt extra toezicht en plaatste al tijdelijke camera's. Ook in het district Deurne raakten zaterdagnacht trouwens twee wagens beschadigd door een brand, maar daar was de oorzaak volgens de politie accidenteel.