Onder normale omstandigheden speelt hij er voor een publiek van duizenden mensen , als cellist in het orkest van de Night of the proms. Maar vandaag zat Christoph Bunzendahl helemaal alleen met zijn cello in het Sportpaleis. Deze maand speelt hij zo in zes gebouwen die door de Corona-crisis leeg staan, van de Foyer van de Bourla tot een fitness-complex.