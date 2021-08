Nieuws Cultuurweekend "Je voelt terug de oude stad... altijd iets te doen. "

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Met het cultuurweekend laten de Antwerpse theaters, musea en andere cultuurhuizen aan hun publiek weten dat ze weer op volle kracht open gaan. Nog tot zondagavond is er op verschillende locaties in de stad heel wat te ontdekken. De Antwerpse musea zijn trouwens ook gratis toegankelijk. Over de koppen lopen was het vandaag niet, maar wie er was, genoot volop van de activiteiten.